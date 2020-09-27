МВД Белоруссии 27 сентября подвело итоги демонстраций, которые прошли в стране накануне.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях» было задержано 150 человек, 116 из них были заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.



По оценкам ведомства, «в течение прошедших суток в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около сорока тысяч человек». Протестных акций МВД насчитало 10, в 6 населённых пунктах страны, а их участников — 300.