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27.09.2020 13:08
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МВД Белоруссии сообщило о задержании 150 человек в субботу. Минск готовится к 50-му дню протестов

МВД Белоруссии 27 сентября подвело итоги демонстраций, которые прошли в стране накануне.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях» было задержано 150 человек, 116 из них были заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

По оценкам ведомства, «в течение прошедших суток в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около сорока тысяч человек». Протестных акций МВД насчитало 10, в 6 населённых пунктах страны, а их участников — 300.

Как силовики задерживали протестующих в Минске, выхватывая женщин из толпы, «Фонтанка» показывала ранее.

Между тем, власти уже готовятся к сегодняшним протестам. «27 сентября в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — предупредили в ведомстве.

Между тем, пишет Tut.by, на 50-день протестов в Минске власти стягивают военную технику ко Дворцу Независимости. Очевидцы сообщают о движении колонны БТР. Ряд торговых центров объявили о том, что сегодня работать не будут.

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Комментарии (5)

Brit
Как разбогатела Польша за 30 лет независимости от Москвы, что почти два месяца оплачивает сотням тысяч белорусов их кутёж.
263541901
Лукашеску боится женщин с флагами
Pilat
Говорят Макрон решил показать Лукашенко пример и оставить свой пост из-за протестов жёлтых жилетов....
Врут небось..
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