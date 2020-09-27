МВД Белоруссии сообщило о задержании 150 человек в субботу. Минск готовится к 50-му дню протестов
МВД Белоруссии 27 сентября подвело итоги демонстраций, которые прошли в стране накануне.
«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях» было задержано 150 человек, 116 из них были заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.
По оценкам ведомства, «в течение прошедших суток в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около сорока тысяч человек». Протестных акций МВД насчитало 10, в 6 населённых пунктах страны, а их участников — 300.
Как силовики задерживали протестующих в Минске, выхватывая женщин из толпы, «Фонтанка» показывала ранее.
Между тем, власти уже готовятся к сегодняшним протестам. «27 сентября в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — предупредили в ведомстве.
Между тем, пишет Tut.by, на 50-день протестов в Минске власти стягивают военную технику ко Дворцу Независимости. Очевидцы сообщают о движении колонны БТР. Ряд торговых центров объявили о том, что сегодня работать не будут.
⚡⚡⚡ Минск. 27 сентября.— 𝕾𝖊𝖗𝖌𝖊𝖎 𝕾𝖍𝖚𝖘𝖙𝖔𝖋𝖋 (@mehanick36) September 27, 2020
Проспект Победителей. pic.twitter.com/YQAeaKiKRj