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26.09.2020 16:16
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Силовики выхватывают женщин из колонны в Минске. Одного переборола 73-летняя пенсионерка

В столице Белоруссии сотрудники правопорядка не растеряли страсть к задержаниям женщин и пытаются проредить очередной марш протестующих. Скидок на возраст не делают.

Местом сбора протестующих 26 сентября стал Комаровский рынок. Собравшиеся на марш женщины скандировали «Мы гуляем» и «Света — наш президент», за ними неотступно следовали микроавтобусы и силовики. Как пишет Tut.by, людей из толпы выдёргивают мужчины в камуфляже и балаклавах без опознавательных знаков.

TUT.BY

На видео попало задержание 73-летней Нины Багинской — давней участницы протестов. Она размахивала бело-красно-белым флагом рядом с силовиками, один не смог пройти мимо и попытался выхватить символ из рук активистки. В перетягивании флага победила пенсионерка, вместе с ним её затащили в микроавтобус. Позднее женщину увидели на улице, в руках у неё было только древко.

https://t.me/nekhta_nexta

Число задержанных также пополнил мужчина, который возмутился отсутствием опознавательных знаков на форме силовиков. По подсчётам «МБХ-медиа», в марше идут порядка четырёхсот человек. Женская колонна прошла по Комаровскому рынку и вышла на проспект Независимости. Сразу после этого въезд на проспект перекрыли, правоохранители зачищают его от женщин. Некоторых уносят за руки и ноги. Как пишет Tut.by, вместе с протестующими задерживают журналистов и уличных музыкантов, которые поют «Перемен».

TUT.BY

Массовые акции протеста в Белоруссии не утихают со дня выборов 9 сентября. Официально Лукашенко победил более чем с 80 процентами голосов, оппозиция считает президентом вынужденную покинуть страну Светлану Тихановскую. 23 сентября недовольства добавила «тайная инаугурация» Лукашенко.

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Комментарии (7)

Stiff_21
Псы и щенки режимные уже на старушек кидаются и беременных девок пинают в живот. Вам бы с бородатыми схлестнуться.
Печенеги и половцы
После инаугурации, Лукашенко превратился в таракана, президент Беларуси Тихановская.
Wuhan Proletarian
Поторопилась Тихановская америкосам отсосать.
Вангую, что многим беларусам это сильно не по душе.
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