В столице Белоруссии сотрудники правопорядка не растеряли страсть к задержаниям женщин и пытаются проредить очередной марш протестующих. Скидок на возраст не делают.



Местом сбора протестующих 26 сентября стал Комаровский рынок. Собравшиеся на марш женщины скандировали «Мы гуляем» и «Света — наш президент», за ними неотступно следовали микроавтобусы и силовики. Как пишет Tut.by, людей из толпы выдёргивают мужчины в камуфляже и балаклавах без опознавательных знаков.