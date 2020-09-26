Силовики выхватывают женщин из колонны в Минске. Одного переборола 73-летняя пенсионерка
В столице Белоруссии сотрудники правопорядка не растеряли страсть к задержаниям женщин и пытаются проредить очередной марш протестующих. Скидок на возраст не делают.
Местом сбора протестующих 26 сентября стал Комаровский рынок. Собравшиеся на марш женщины скандировали «Мы гуляем» и «Света — наш президент», за ними неотступно следовали микроавтобусы и силовики. Как пишет Tut.by, людей из толпы выдёргивают мужчины в камуфляже и балаклавах без опознавательных знаков.
На видео попало задержание 73-летней Нины Багинской — давней участницы протестов. Она размахивала бело-красно-белым флагом рядом с силовиками, один не смог пройти мимо и попытался выхватить символ из рук активистки. В перетягивании флага победила пенсионерка, вместе с ним её затащили в микроавтобус. Позднее женщину увидели на улице, в руках у неё было только древко.
Число задержанных также пополнил мужчина, который возмутился отсутствием опознавательных знаков на форме силовиков. По подсчётам «МБХ-медиа», в марше идут порядка четырёхсот человек. Женская колонна прошла по Комаровскому рынку и вышла на проспект Независимости. Сразу после этого въезд на проспект перекрыли, правоохранители зачищают его от женщин. Некоторых уносят за руки и ноги. Как пишет Tut.by, вместе с протестующими задерживают журналистов и уличных музыкантов, которые поют «Перемен».
Массовые акции протеста в Белоруссии не утихают со дня выборов 9 сентября. Официально Лукашенко победил более чем с 80 процентами голосов, оппозиция считает президентом вынужденную покинуть страну Светлану Тихановскую. 23 сентября недовольства добавила «тайная инаугурация» Лукашенко.