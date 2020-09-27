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27.09.2020 10:46
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Суточная заболеваемость в России стремится к 8 000. В Петербурге — уверенно больше двухсот

Число новых заражений коронавирусом в России обновило вчерашний рекорд. Как следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием от 27 сентября, за сутки COVID-19 выявлен у 7 867 человек — это максимум с 20 июня.

Петербург со второго места почти отодвинула Московская область, где зарегистрировано 226 новых случаев. В Северной столице — 227 заболевших. Это на пять меньше, чем днём ранее, однако больше, чем выявляли на протяжении рабочей недели.

Значительный прирост зафиксирован в Москве. Там впервые с 8 июня выявили более двух тысяч заболевших. Если накануне в столице отчитались о 1 792 случаях, то в воскресенье их 2 016.

Число выздоровевших за сутки в России кратно меньше: 3 068 человек. В Москве вылечили 1 126, в Петербурге — 114.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев COVID-19, выздоровело 943 218 человек.

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