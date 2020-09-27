Суточная заболеваемость в России стремится к 8 000. В Петербурге — уверенно больше двухсот
Число новых заражений коронавирусом в России обновило вчерашний рекорд. Как следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием от 27 сентября, за сутки COVID-19 выявлен у 7 867 человек — это максимум с 20 июня.
Петербург со второго места почти отодвинула Московская область, где зарегистрировано 226 новых случаев. В Северной столице — 227 заболевших. Это на пять меньше, чем днём ранее, однако больше, чем выявляли на протяжении рабочей недели.
Значительный прирост зафиксирован в Москве. Там впервые с 8 июня выявили более двух тысяч заболевших. Если накануне в столице отчитались о 1 792 случаях, то в воскресенье их 2 016.
Число выздоровевших за сутки в России кратно меньше: 3 068 человек. В Москве вылечили 1 126, в Петербурге — 114.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев COVID-19, выздоровело 943 218 человек.