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26.09.2020 20:58
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Станция «Площадь Мужества» заработала в обычном режиме

Посторонний предмет на эскалаторе парализовал работу станции первой линии петербургского метрополитена на 15 минут вечером 26 сентября.

Как сообщили в пресс-службе метро, с 20:45 пассажирам снова разрешили спускаться под землю на «Площади Мужества». Застрявшую в гребёнке тележку высвободили, эскалатор на спуск заработал.

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