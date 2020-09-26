Домашний матч «Зенита» с «Уфой» 26 сентября закончился со счетом 6–0 в пользу петербургской команды. Победу омрачают только травмы игроков.
После первого тайма «Зенит» вел со счетом 2–0, голы — на счету Сердара Азмуна и Артема Дзюбы. Во второй половине игры картина повторилась — нападающие в такой же последовательности забили еще по мячу. Затем Артем Дзюба оформил хет-трик, а в дополнительное время отличился Алексей Сутормин. В перерыве матча был заменен основной защитник «Зенита» Деян Ловрен, а в начале второго тайма поле вынужденно покинул Малком. Самой серьезной со стороны кажется травма Сердара Азмуна, которую он получил в столкновении с защитником гостей: его с газона увезли на носилках.
Благодаря этой победе «Зенит» обошел московский «Спартак» в турнирной таблице и на данный момент возглавляет ее. В следующем туре команды встречаются между собой, матч пройдет в Москве 3 октября.
Ранее предполагалось, что после матча с «Уфой» на стадионе «Петровский» пройдет фестиваль, посвященный 40-летию фанатского движения. Однако он был отменен — по словам болельщиков, из-за жесткого давления силовиков. Такая постановка вопроса вызвала аллергию в ГУ МВД, начальник которого Роман Плугин запросил у президента «Зенита» разъяснений. 26 сентября клуб сообщил, что мероприятие, скорее всего, состоится 4 октября.