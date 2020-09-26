Праздник 40-летия фанатского движения «Зенит» на стадионе «Петровский» все-таки состоится. Но уже в октябре

«Футбольный клуб «Зенит» совместно с администрацией Санкт-Петербурга, правоохранительными органами и фанатским активом находится в процессе обсуждения формата и даты проведения фестиваля болельщиков в честь 40-летия фанатского движения сине-бело-голубых, — сообщается 26 сентября на официальном сайте «Зенита». — Ориентировочная дата проведения фестиваля — 4 октября 2020 года, место проведения — старый добрый стадион «Петровский».

Напомним, праздник планировался на 26 сентября, однако был отменен. Группа болельщиков «Ландскрона» связала это с давлением силовиков: в частности, было запрещено шествие, использование пиротехники, продажа слабоалкогольных напитков и общее фото у стадиона. «Кроме того, было озвучено, что на нашем мероприятии будут оформлять за нахождение с признаками опьянения и жёстко реагировать на любые формы неповиновения. Также дана команда задерживать на месте в случае применения пиротехники», — сообщили фанаты.

Вскоре после появления этого сообщения глава ГУ МВД Роман Плугин направил письмо президенту клуба Александру Медведеву. В нем он отрицал ответственность силовых органов и намекал на плохую организацию праздника. «Распространяемая информация в сети Интернет, не без участия должностных лиц ФК «Зенит», носит явный провокационный характер и направлена на дестабилизацию оперативной обстановки, в том числе с целью переложить ответственность на ГУ МВД России в попытке оправдать ненадлежащую подготовку данного мероприятия, — написал начальник главка. — Позиция ФК «Зенит» … может привести к массовым нарушениям общественного порядка со стороны представителей «фанатского движения». Подробнее о пробежавшей между полицией и «Зенитом» кошке — в материале «Фонтанки».