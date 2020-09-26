Минэкономразвития не видит российской нефти по 50 долларов в ближайшие три года

Прогноз социально-экономического развития на 3 года опубликован 26 сентября. МЭР напоминает, как в апреле российская нефть опускалась ниже 15 долларов, однако новые договоренности стран ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи, а также добровольное сокращение добычи другими крупными нефтепроизводителями (такими как Норвегия и США) позволили стабилизировать ситуацию. В итоге средняя цена на Urals в январе–августе составила 40,4 доллара.

Средняя цена барреля нефти марки Urals за 8 месяцев 2020 года составляет 40,4 рубля. По году она может быть выше на полтора рубля, считает правительство.

«С 1 августа произошло плановое ослабление ограничений в рамках сделки ОПЕК+. При этом в ближайшие месяцы рост предложения нефти будет абсорбирован восстановлением спроса по мере увеличения глобальной экономической активности, — пишет МЭР. — Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 г. оценивается на уровне 41,8 долл.»

Пока добыча нефти будет соответствовать сделке ОПЕК+, а полное снятие ограничений по сделке ОПЕК+ ожидается с мая 2022 года. Прогноз по добыче следующий: 507,4 млн тонн в 2020 г., 517,8 млн тонн в 2021 г, 552,4 млн тонн. в 2022 г. и 560,0 млн тонн в 2023 году. В базовый вариант прогноза на 2021 год заложена цена на Urals в 45,3 долларов за баррель. В 2022–2023 гг. показатель будет находиться в диапазоне 46–48 долларов.

Напомним, в сентябре цена барреля нефти российской марки Urals опустилась ниже 42,4 доллара, из которых сверстан российский бюджет. На мировые котировки нефти оказывает давление ограниченный спрос на сырье на фоне страхов перед второй волной коронавируса.