Цена Urals опустилась ниже $ 42 за баррель, из которых сверстан российских бюджет

Цена барреля нефти российской марки Urals опустилась ниже $ 42,4 долларов, из которых сверстан российский бюджет.

Urals опустилась ниже отметки в $ 42,4 доллара за бочку утром во вторник, к вечеру достигнув показателя в $ 40,07 за баррель. На торгах 9 сентября Urals немного выросла. По данным на 14:00, она торговалась по $ 40,87 за баррель. Последний раз такое значение фиксировалось 25 июня.

По данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals в январе — августе составила $ 40,83 за баррель, что на $ 23,71 ниже, чем за тот же период прошлого года. В августе 2020 года средняя цена Urals сложилась на уровне $ 44,51 за баррель, что в 1,3 раза ниже показателя августа 2019 года ($ 59,38 за баррель).