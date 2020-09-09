Цена Urals опустилась ниже $ 42 за баррель, из которых сверстан российских бюджет
Цена барреля нефти российской марки Urals опустилась ниже $ 42,4 долларов, из которых сверстан российский бюджет.
Urals опустилась ниже отметки в $ 42,4 доллара за бочку утром во вторник, к вечеру достигнув показателя в $ 40,07 за баррель. На торгах 9 сентября Urals немного выросла. По данным на 14:00, она торговалась по $ 40,87 за баррель. Последний раз такое значение фиксировалось 25 июня.
По данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals в январе — августе составила $ 40,83 за баррель, что на $ 23,71 ниже, чем за тот же период прошлого года. В августе 2020 года средняя цена Urals сложилась на уровне $ 44,51 за баррель, что в 1,3 раза ниже показателя августа 2019 года ($ 59,38 за баррель).
Как сообщает агентство Argus, на этой неделе стоимость Urals в Европе впервые с начала июля опустилась ниже $ 40 за баррель. На торгах во вторник цена российской нефти сократилась до $ 38,24 за баррель (CIF Роттердам), вслед за североморским эталоном — Brent.
По данным агентства, на мировые котировки нефти оказывает давление ограниченный спрос на сырье на фоне страхов перед второй волной коронавируса. Так, на прошлой неделе саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco снизила контрактные цены на октябрьские партии с поставкой в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион до минимального значения с мая. Это послужило сигналом к снижению контрактных цен для других поставщиков Ближнего Востока и Северной Африки.