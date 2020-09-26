Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Минэкономразвития считает, что ослабление рубля в сентябре связано с временными факторами, эффект которых закончится к концу года. В среднем по году доллар будет стоить 71,2 рубля — на 4 рубля меньше, чем в сентябре.



Прогноз социально-экономического развития на 3 года опубликован 26 сентября. В нем говорится, что волатильность на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть, начиная с марта, сопровождались ослаблением рубля. Курс доллара рос с 63,9 рубля в феврале до 73,1 и 75,2 рубля за доллар в среднем за март и апрель соответственно. В июне национальная валюта укреплялась, далее снова началось ослабление. В итоге средний курс за январь–август составил 70 рублей за доллар, а в период 1–25 сентября достиг 75,2 рубля.