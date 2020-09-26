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26.09.2020 17:00
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Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Минэкономразвития считает, что ослабление рубля в сентябре связано с временными факторами, эффект которых закончится к концу года. В среднем по году доллар будет стоить 71,2 рубля — на 4 рубля меньше, чем в сентябре.

Прогноз социально-экономического развития на 3 года опубликован 26 сентября. В нем говорится, что волатильность на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть, начиная с марта, сопровождались ослаблением рубля. Курс доллара рос с 63,9 рубля в феврале до 73,1 и 75,2 рубля за доллар в среднем за март и апрель соответственно. В июне национальная валюта укреплялась, далее снова началось ослабление. В итоге средний курс за январь–август составил 70 рублей за доллар, а в период 1–25 сентября достиг 75,2 рубля.

По мнению МЭР, это связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. «По мере их исчерпания ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 г. — начале 2021 года, — выражают чиновники оптимизм. — Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 руб. за доллар».

В следующие три года МЭР ожидает восстановления мировой экономики и роста внешнего спроса на основные товары российского экспорта. Прогнозы министерства на среднегодовой курс рубля выглядят так: 72,4 рубля за доллар в 2021-м, 73,1 — в 2022-м и 73,8 — в 2023 году. «Умеренное ослабление валютного курса (~1% в год к доллару США, ~2% в год к бивалютной корзине) будет обусловлено, главным образом, инфляционным дифференциалом со странами — торговыми партнерами, — объясняют перспективу в правительстве. — При этом в реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным».

Накануне биржевой курс доллара перевалил за психологически важную отметку в 78 рублей. Последний раз выше этого показателя американская валюта поднималась 3 апреля.

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Комментарии (3)

kusto
Всегда подозревал, что у них там в правительстве свой курс обмена валюты.
kоt-obormot
"Кстати, я продал все свои доллары по 48 и сейчас сижу в рублях ;) обратно откуплюсь по 41 через месяц. Запомните этот твит."©
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