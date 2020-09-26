СМИ сообщают о новом положительном тесте Берлускони на COVID-19. Из госпиталя он выписался меньше двух недель назад

Итальянские СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус бывшего премьер-министра Сильвио Берулскони. Он утверждает, что симптомов нет.



«У лидера Forza Italia через месяц после заражения все еще положительный тест на COVID-19, — пишет Corriere della Sera 26 сентября. — Но у него нет симптомов, и он продолжает работать». «Я чувствую себя львом в клетке», — цитирует газета экс-премьера.

Il Messaggero уточняет, что Берлускони находится в изоляции в своей резиденции Аркоре, компанию ему составляет его спутница Марта Фашина. Из-за болезни принято решение не отмечать торжественно день рождения бывшего премьер-министра, которому 29 сентября исполняется 84 года.