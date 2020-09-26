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26.09.2020 00:06
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У сторонника Навального Албурова заблокировали счета. Он должен три миллиона за акции протеста

Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров остался без денег на счетах и должен больше трех миллионов. Его банковские карты заблокировали 25 сентября.

Как написал в Twitter Албуров, «в ряду людей со списанными миллионами на счетах прибыло». Деньги с него списали «по собянинским искам» за акции протеста летом 2019 года. Пост навальнист сопроводил фото, на скриншоте из банковского приложения видно, что на счету -3,3 млн рублей.

Албуров и Любовь Соболь должны были 4,5 млн рублей МВД, так на организованные ими митинги, решил суд, пришли несколько тысяч полицейских, которым потом пришлось платить премии.

Кроме МВД, иски к оппозиционерам подавали прокуратура, Мосгортранс, метрополитен и ресторан «Армения».

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Комментарии (2)

Kot Piter
Вот и чем наш отличается от лукаша?! =/
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