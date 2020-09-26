У сторонника Навального Албурова заблокировали счета. Он должен три миллиона за акции протеста

Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров остался без денег на счетах и должен больше трех миллионов. Его банковские карты заблокировали 25 сентября.



Как написал в Twitter Албуров, «в ряду людей со списанными миллионами на счетах прибыло». Деньги с него списали «по собянинским искам» за акции протеста летом 2019 года. Пост навальнист сопроводил фото, на скриншоте из банковского приложения видно, что на счету -3,3 млн рублей.



Албуров и Любовь Соболь должны были 4,5 млн рублей МВД, так на организованные ими митинги, решил суд, пришли несколько тысяч полицейских, которым потом пришлось платить премии.

