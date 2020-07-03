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03.07.2020 15:26
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Сторонников Навального обязали заплатить полицейским 8 млн рублей за разгон протестующих

За две акции протеста летом прошлого года суд в Москве обязал заплатить членов оппозиционной команды Алексея Навального. В совокупности затраты МВД оценило в 8 миллионов.

Об этом 3 июля пишет «Медиазона» со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Оба заседания прошли сегодня в Симоновском районном суде Москвы, речь шла про акции протеста 27 июля и 3 августа прошлого года. В исках представители МВД заявили, что сотрудникам пришлось выходить на работу в выходной, водителям заправлять автозаки. За все это министерство обязано было подчиненным заплатить, но плату суд решил переложить на плечи оппозиционеров. Например, на августовский митинг вышли 3025 полицейских, им доплатили 4,5 миллиона, еще 189 тысяч ушло на бензин. Эти деньги должны заплатить Любовь Соболь и Георгий Албуров. Еще 3,4 млн причитается со Жданова, Соболь, Навального, муниципального депутата района Красносельский Ильи Яшина, ведущего «Навальный Live» Владимира Милова и оппозиционера Александра Соловьева.

Ранее за организацию уличных протестов суды обязали сотрудников ФБК платить по искам прокуратуры, Мосгортранса, метрополитена и ресторана «Армения».

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Комментарии (12)

медведь Дмитрий
Меньше дебиков будет фигнёй страдать .
dragvs
Не удивительно, Конституция больше не действует.
Гражданкa
а уголовнички не должны содержать уголовный розыск? возмещать бессонные ночи?
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