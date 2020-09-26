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26.09.2020 13:00
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«Стараюсь внести момент безумия». Вася Ложкин — о себе в Петербурге и местной «особости»

Популярнейший художник рунета считает, что стоит ему удалить соцсети — и все о нем забудут за считанные дни

Художник Вася Ложкин
Художник Вася ЛожкинФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

25 сентября на канале Грибоедова открылась Галерея Васи Ложкина. Бодрые рыжие коты — персонажи его картин — смотрят на публику еще «на подходах» — с вывески и подоконников: иначе догадаться, что вход на экспозицию — через продуктовый магазин — просто невозможно. «Фонтанка» побеседовала с автором в торжественный для него день.

— На месте вашей галереи был Музей социалистического быта, который закрылся из-за пандемии. Вам его жаль?

— Не был никогда, не знаю. Но в целом — нет, мне такое не нравится. Сколько раз бывал в Европе, везде в этих музеях советского тоталитаризма — одно и то же: бюсты Сталина… На мой взгляд, это какая-то «клюква». Но вообще какие-то милые советские вещи я люблю — точнее, просто вещи из прошлого. Например, телефоны с дисками.

— Чисто визуально?

— Да, и жалко, что их сейчас нет. Мне не очень нравится, что сейчас у всех есть мобильные телефоны. С одной стороны, удобно, а с другой — как люди опаздывали на встречи, так и опаздывают. И в то же время, ты все время под контролем — не в том смысле, что какого-то там правительства, а своих знакомых: тебя всегда можно найти, в любое время. И люди, у которых нет мобильного телефона, — уже элита общества.

— Путин.

— Да. Потому что у него вряд ли есть смартфон, в котором он сидит. Это привилегия. У английской королевы тоже нет смартфона. И паспорта у нее нет.

— Как вы думаете, почему люди так любят персонажей, подобных вашим?

— Людям нравится смотреть на каких-нибудь алкоголиков.

— На улицах? Нет!

— В светской хронике! Про то, как какая-нибудь актриса или режиссер что-то такое сделали неприятное. Думаешь: вот, какие они! А я не такой, я хороший. Наблюдать за падением человека, особенно через соцсети, всегда интересно.

— Кстати о соцсетях. Зачем вам галерея, если все соцсети — это и есть одна большая галерея Васи Ложкина?

— Во-первых, картины в интернете и живьем по-разному выглядят. А во-вторых, картины делают не только для того, чтоб на них смотреть, но и для того, чтобы их можно было купить.

— А сколько может стоить ваша картина?

— Не знаю, я все продал галерее, точнее Михаилу Николаевичу Афанасьеву, который занимается моими выставками. Я только рисую картины. Он купил их у меня — немножко подешевле, чем я бы сам продал, — но для того, чтобы они были в наличии, можно было на них смотреть, чтобы получилась выставка. Что почем — не знаю. Я думаю, здесь будет дороже какое-то время, потом подешевле. Первое время решили сделать «заградительную» цену на случай, если придет какой-то человек и скажет, что ему нужна именно эта картина, «вынь да положь». А то «выдрать» ее из экспозиции — дырка получится.

— Ну, а все-таки?

— А так картины стоят от 50 до 100 тысяч рублей.

— Ну, бывает, художники просят и больше, — при вашем уровне популярности.

— А кто-то удивляется, почему картина стоит такие деньги. Ведь «я сам такое нарисую, левой ногой». Предлагаешь: «Нарисуй». Отвечает: «А я не умею».

— То есть все-таки это выставка-продажа, картины не были выкуплены для того, чтобы эта экспозиция существовала.

— Экспозиция будет меняться. Сейчас повисит эта выставка, потом будет другая.

— Тоже ваша, других художников здесь не будет?

— Не будет. Объясню, почему. У нас есть в Москве галерея, она побольше, и зал другой — прямой, где можно стулья поставить, лекции проводить. Там мы проводим выставки разных художников. Сейчас там — выставка питерского художника Павлика Лемтыбожа, потом будет выставка «Колдовских художников», была выставка Копейкина. А в Петербурге у них есть галерея «Свиное рыло». Так что больше-то и некого показывать, поэтому — зачем?

— Здесь хозяин — не вы, получается. А значит, и вопрос, как вы будете выживать, если начнется вторая волна коронавируса и все закроется, задавать не вам.

— Если начнется, то да, будет плохо, скорее, Михаилу Николаевичу, чем мне. Потому что я как рисовал картинки, так и рисую. Хотя, с другой стороны, когда был карантин, у нас интернет-магазин работал на полную катушку. Интернет-торговля вообще сильно скакнула в этот момент — одежду покупали, бытовые вещи — все подряд. А потом как все открылись — сразу продажи упали.

— Ну, тогда у людей запасы еще были.

— Возможно. Может, все и заглохнет.

— Какие люди покупают ваши картины?

— Разные. Есть люди, у которых много моих картин, 30–40, они как сумасшедшие их коллекционируют. А есть те, кто покупает их в подарок — начальнику, на день свадьбы.

— Есть какие-то известные люди, про которых вы знаете, что у них ваши картины?

— Какие-то чиновники.

— Например?

— Например, у главного масона России, который в президенты баллотировался (Андрей Богданов. — Прим.ред.). У всяких высоких начальников нефтяных.

— Вы дарили?

— Нет, они сами покупали.

— У Миллера есть?

— Я их не знаю по фамилиям. Миллер это кто?

— Председатель правления «Газпрома».

— Нет, у Миллера — нет.

— А в музеях есть ваши картины?

— Ну, в Ярославле в двух государственных музеях — в Художественном (они, по-моему, четыре картины у меня купили) и в Музее-заповеднике, это исторического типа музей. И в частных — по-моему, в Эрарте парочка есть.

— Не пробовали предлагать тому же Русскому или московским музеям?

— Нет. Зачем? Если музей покупает картину, он купит ее в два раза дешевле. Зачем я буду продавать музею, если могу продать человеку за нормальные деньги?

— Ну, знать, что ты уйдешь, а твоя картина останется в государственном музее, что ты в некотором роде себя вписал в историю искусства.

— Когда я уйду, может, кто-нибудь, кто купил картину, ее в музей и отнесет.

— Но вы-то об этом уже не узнаете.

— Мне об этом и не особо интересно. У меня нет мысли о том, что «через сто лет на мои картины будут смотреть». Я вам больше того скажу — в наш век интернета, соцсетей, стоит мне сейчас удалить аккаунт в Фейсбуке, Инстаграме — и через пару дней никто не вспомнит ни о каком Васе Ложкине. Потому что все забывается мгновенно. Я проводил эксперимент: берешь одну и ту же картину и каждый месяц ее постишь. И все: «Ух, офигеть, новую картину нарисовал!» Такая память. Появляется инфоповод — все об этом трындят, и кажется, что это «самое оно». Потом новое что-то появляется, а про то, что было пару недель назад, — забыли наглухо. А прошло несколько лет — так вообще никто ничего не помнит.

— А был у вас персонаж, которого бы вы писали с себя? Я про черты характера.

— Черты характера все мои, в основном. Мы все можем быть в какой-то момент веселыми, добрыми, а буквально через несколько минут кто-то испортил настроение — и становимся злыми. В разный момент времени у людей — разные настроения. А я стараюсь передавать пиковые моменты — взгляд безумный, момент страха, злобы, радости. Поэтому они так и интересны публике — я стараюсь внести какой-то момент безумия.

— А про коронавирус что-либо писали?

— Была у меня картина, даже несколько. Их здесь нет, они из мастерской сразу ушли.

— Я заметила, что эта выставка некоторым образом «локализована» — много картин про наше, петербургское.

— Да. Вся эта выставка называется «Культурный кот Петербурга». И здесь практически все нарисовано под эту галерею, под эту выставку. Конечно, я старался сделать приятное петербуржцам, немного упомянуть Питер, вставить сюжеты в его контекст, написать персонажей на фоне знаковых мест — Стрелки, Исаакиевского собора.

— Мне интересно, как же вы локализуете выставки для галереи в Москве? У нас вы упомянули корюшку, «Зенит», дожди и Раскольникова — и все понятно. У них, по-моему, нет таких характерных моментов. Или есть? Москвичей сложнее рисовать?

— Сложнее, потому что Москва очень разноплановая. Это все-таки город сборный, там все культуры представлены, разные города. У меня есть, конечно, картина с Кремлем. Но Кремль не совсем — Москва, он подчиняется федеральному правительству.

— Ну да, это всероссийское.

— Москва — это концентрированная Россия, все туда съехалось. А Петербург — особенный. Как и другие города. Просто Петербург — самый яркий, самый большой, самый знаменитый. А если посмотреть города поменьше, — взять Ярославль, Казань, — у всех свои локальные темы и своя гордость: мы — не такие, как они. А в Москве, кстати, нет такого шовинизма.

— А, то есть это, скорее, плохо?

— Я не скажу, что это плохо, это просто такая особенность. В каждом городе есть особая гордость за свое место. Чем больше город, тем меньше это заметно. А если взять какую-нибудь деревню, где живет 300 человек, — так там вообще: «Только в нашей деревне делают такие пироги — а больше нигде!» Или: «Только моя мама умеет делать настоящий борщ!»

— Вам доводилось рисовать про такие места? Вводить их местную культуру в свои картины?

— Да, мы сделали последнюю книжку «Волшебный мир Васи Ложкина». У меня есть набор персонажей, которые из картинки в картинку переходят. И я их там расписал — где они обитают, чем занимаются. Кто-то живет в центре, кто-то — на окраине. Например, там есть клоун, это артист из Москвы. Он приезжает в провинцию и очень недоволен сервисом. Он такой западник, хочет уехать из России, ему здесь все не нравится, все не так. Есть медведь, который ему — полная противоположность. Клоун живет в элитной пятиэтажке в центре города, а кто-то живет в деревянном доме на окраине.

— А как вы их создаете — по собственным наблюдениям или с кем-то говорите, ищете прототипы?

— Прототипов нет как таковых — просто придумываю.

— Вам нужно пожить в таком городе, чтобы его понять?

— Нет, я вообще не рисую какой-то внешний мир. Все картинки — рисунки внутреннего мира. То, что происходит, может быть, и отражается на картинах (если говорить о новостях), но в какой-то искаженной форме, пропущенной через подсознание. Как у спящего человека: он над чем-то думал в течение дня, а потом ему во сне это приснилось в какой-то другой форме. То же и здесь: скорее, это игра подсознания, нежели отображение реальности.

— А как вы думаете, будут ли понятны ваши картины через N лет?

— Не знаю. Во всяком случае, могу сказать, что иностранцу, который находится вне нашей языковой среды, — непонятны точно.

— Пробовали?

— Да. И у меня часто на картинах присутствуют слоганы, игра слов, которые для нас могут быть забавными, а для человека из другой страны — далеки. Так же и с будущим: изменятся люди, изменится их культура. А это все — для тех, кто «здесь и сейчас».

— Сколько у вас в галерее сейчас картин?

— 56. И еще одна не выставлена.

— Цензура?

— Нет, просто не поместилась.

— А вообще вы сталкивались с этим понятием?

— Не в нашей галерее — у нас свой внутренний нравственный закон. А когда выставка происходит в другом музее, особенно государственном, — то, конечно, такое бывает. Не то, чтоб все картины рассматривались, но ведь как выставка организуется: составляется договор, представляется вся экспозиция. Говорят: «А давайте мы не будем вешать эту картину». Или «эти». Причем везде по-разному: в одном городе говорят, что это нормально, а то надо убрать, а в другом — наоборот. Это внутреннее что-то — «как бы чего не вышло, вдруг губернатор зайдет и увидит», «вы уедете, а нам тут работать». Хотя, например, на выставке в Новосибирске они тоже что-то по своему усмотрению убрали, а часть оставили. И там осталась картина, на которой коммунисты-сталинисты. Пришел мэр Анатолий Локоть — член КПРФ. Он такой, мол, «клево, это ж я!» А там мужик со Сталиным нарисован. А они боялись, думали, наоборот, он не одобрит.

— Может, не все понял.

— Есть начальники, у которых похуже чувство юмора. И те, кто с ними работают, понимают, что он зайдет, — а его это оскорбит, например, потому что кто-то похож на его любимую собачку. Как мне сегодня сказали, что у вас есть какое-то Законодательное собрание, и в нем есть спикер. И он про культурный код что-то говорил. Меня спрашивают: «Это вы про него?» А я вообще первый раз слышу. Если бы это была выставка в каком-то музее, государственном, может быть, какой-то местный человек сказал бы: «А вдруг вы хотите обидеть? Давайте уберем». Цензура это? Наверное, да. Но опять-таки внутренняя.

— А про кого сразу нельзя? Про президента?

— Почему? Наоборот, можно и нужно. Я сколько раз рисовал картину, где Путин как-то упоминался, — сразу с руками отрывают, причем сами же. Не Путин, но оттуда.

Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Художник Вася Ложкин
Художник Вася ЛожкинФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

kоt-obormot
Хороший дядька - позитивный. Как то мы ему чинили смеситель в ванной через мордокнигу. )
hal9000
Пусть он нарисует ченибудь про метро..про вонь там стоящую особенно по утрам..народ отказывается зубы чистить стирать одежду и вообще тупо мыться..Мойдодыр и Федорино горе видимо у них в детстве под запретом было..чумазые все ходят..ужас..я помню как то работал в порту так там заходили с РЫБНОГО порта..я думал ща вонь рыбой будет..так НОЛЬ..вообще никаких запахов от них..а тут работают как будто горняки какие..горняки ито моются..воды нету чтоли..че такие грязные то ходят???!
Валентин Рыбаков
Какой адекватный человек. Хотя в первый раз о нем слышу))
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