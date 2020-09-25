Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6874, это самый высокий суточный показатель с момента начала пандемии. Об этом сообщает 25 сентября РИА Новости со ссылкой на данные минздрава страны.
За сутки скончались 34 человека.
За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 6634 человек — это также был рекордный показатель с момента начала пандемии. Скончались 40 человек.
Показатель распространения вируса R, по данным советников правительства по науке, повысился еще больше: до 1,2 — 1,5.
Общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет 423 236, умерли 41 936 человек.
Ранее премьер страны Борис Джонсон объявил о серии новых ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Если они не помогут сдержать распространение вируса, правительство не исключает введение нового локдауна.