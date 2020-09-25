Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6874, это самый высокий суточный показатель с момента начала пандемии. Об этом сообщает 25 сентября РИА Новости со ссылкой на данные минздрава страны.

За сутки скончались 34 человека.

За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 6634 человек — это также был рекордный показатель с момента начала пандемии. Скончались 40 человек.

Показатель распространения вируса R, по данным советников правительства по науке, повысился еще больше: до 1,2 — 1,5.