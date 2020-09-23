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23.09.2020 00:11
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Комитет финансов Выборгского района «худеет» после дела о мошенничестве на 700 миллионов. Уволены все, кто сознался в причастности к хищениям

Пять человек покинули свои кресла в комитете финансов при администрации Выборгского района Ленобласти, сознавшись в причастности к хищениям бюджетных миллионов. Наказывать их будет следствие.

Об увольнении 22 сентября сообщает пресс-служба районной администрации, расстаться со статусом чиновника пришлось после служебной проверки еще пяти сотрудникам. Уволенные сознались, что помогали главе комитета Александру Болучевскому похищать бюджетные деньги. Сам он находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, в деле прописана сумма в 700 миллионов рублей. Якобы половину из них чиновник потратил на переезд в столичную мэрию, где ему за эту сумму обещали должность. О роли уволенных пока не сообщается, как отмечает 47News, степень их вины устанавливать будет следствие.

Также уволенный Болучевский признает вину и отмечает, что все его подчиненные, чьи фамилии попали в материалы дела, вынужденно выполняли его указания. Мошенническая схема проста — по воле Болучевского в документы вносились заведомо ложные сведения о капитальном и текущем ремонте зданий в Выборге, на деле же стройка не велась.

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Комментарии (4)

Sunset
Дадут условный как всегда((
bluxer
Я худею дорогая редакция
i224
Деньги были не украдены, а потрачены на продвижение по госслужбе. По большому счету тут нет состава преступления...
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