Комитет финансов Выборгского района «худеет» после дела о мошенничестве на 700 миллионов. Уволены все, кто сознался в причастности к хищениям

Пять человек покинули свои кресла в комитете финансов при администрации Выборгского района Ленобласти, сознавшись в причастности к хищениям бюджетных миллионов. Наказывать их будет следствие.

Об увольнении 22 сентября сообщает пресс-служба районной администрации, расстаться со статусом чиновника пришлось после служебной проверки еще пяти сотрудникам. Уволенные сознались, что помогали главе комитета Александру Болучевскому похищать бюджетные деньги. Сам он находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, в деле прописана сумма в 700 миллионов рублей. Якобы половину из них чиновник потратил на переезд в столичную мэрию, где ему за эту сумму обещали должность. О роли уволенных пока не сообщается, как отмечает 47News, степень их вины устанавливать будет следствие.