Электрички поехали на и с Балтийского вокзала после почти двухчасового простоя

Движение пригородных поездов на Балтийском направлении восстановлено вечером 22 сентября. Электрики справились с проблемой на «Броневой».

Об этом в соцсетях сообщили пассажиры и подтвердили в пресс-службе ОЖД. Движение было возобновлено ближе к десяти часам вечера.

Проблема, которая заставила встать электрички, следующие на и с Балтийского вокзала, возникла уже в черте города, на станции «Броневая». Специалисты ОЖД с восьми вечера чинили устройства контактной сети.