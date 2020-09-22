FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
76.27р89.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
22.09.2020 22:16
0
Печать

Электрички поехали на и с Балтийского вокзала после почти двухчасового простоя

Движение пригородных поездов на Балтийском направлении восстановлено вечером 22 сентября. Электрики справились с проблемой на «Броневой».

Об этом в соцсетях сообщили пассажиры и подтвердили в пресс-службе ОЖД. Движение было возобновлено ближе к десяти часам вечера.

Проблема, которая заставила встать электрички, следующие на и с Балтийского вокзала, возникла уже в черте города, на станции «Броневая». Специалисты ОЖД с восьми вечера чинили устройства контактной сети.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний