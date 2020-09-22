В больнице остается один ребенок, отравившийся в бассейне на Гашека. Остальных выписали

Четверых из пяти детей отправили долечиваться домой после отравления хлором в бассейне сети клубов Fitness House на улице Ярослава Гашека.

Как сообщает комитет здравоохранения Петербурга, еще один ребенок пока остается под наблюдением врачей. Состояние остальных к 22 сентября позволило оформить выписку из детской больницы имени Филатова.

Всего в бассейне после выброса хлора пострадали 8 детей, двое из них попали в реанимацию, троим госпитализация не понадобилась. Роспотребнадзор требует закрыть клуб, материалы переданы во Фрунзенский районный суд. Следком возбудил уголовное дело о небезопасном оказании услуг.