В Колпино показали свой уровень мобильности. На работу там предлагают добираться на лошади и сапборде
Чиновники и молодежь из Колпинского района Петербурга осваивают TikTok, а заодно демонстрируют альтернативные не только автомобилю, но и велосипеду виды транспорта.
«Чище воздух, активнее день — если без авто весь день!» — под таким лозунгом в Колпинском районе отметили Всемирный день без автомобиля и Европейскую неделю мобильности. Креативом пресс-служба районной администрации поделилась с «Фонтанкой» 22 сентября. По мнению авторов идеи роликов, которые опубликованы в TikTok дома молодежи «Колпинец», добираться на работу можно не только на велосипеде, а на видео девушка села за руль двухколесного транспорта в костюме и на каблуках. В качестве альтернативы предлагаются гироскутер, скейтборд, электросамокат с приделанными к нему скотчем телефоном и планшетом. Также в качестве транспорта, демонстрируют колпинцы, можно использовать сапборд — разместить на нем ноутбук и встать на доску на каблуках для директора дома молодежи Татьяны Рудой не проблема.
@dm_kolpinets
В день без авто все способы передвижения хороши 🙃 ##самокачу ##деньбезавтомбиля ##колпино ##врекомендации♬ оригинальный звук - dm_kolpinets
Еще вариант — лошадь. Правда решение проблемы с парковкой авторы видео не продемонстрировали.
@dm_kolpinets
Ход конём 🦄 ##самокачу ##двигаюсьбезповода ##деньбезавтомбиля ##колпино ##врекомендации♬ оригинальный звук - dm_kolpinets
Все же более традиционную альтернативу, велосипед, утром протестировали городские чиновники и корреспондент «Фонтанки». Прогулка была легкой и приятной, но за колонной велосипедистов двигался экипаж ГИБДД. На обратном пути, уже без сопровождения, велополоса вдоль Фонтанки снова оказалась частично запаркованной.