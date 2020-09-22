Чиновники и молодежь из Колпинского района Петербурга осваивают TikTok, а заодно демонстрируют альтернативные не только автомобилю, но и велосипеду виды транспорта.

«Чище воздух, активнее день — если без авто весь день!» — под таким лозунгом в Колпинском районе отметили Всемирный день без автомобиля и Европейскую неделю мобильности. Креативом пресс-служба районной администрации поделилась с «Фонтанкой» 22 сентября. По мнению авторов идеи роликов, которые опубликованы в TikTok дома молодежи «Колпинец», добираться на работу можно не только на велосипеде, а на видео девушка села за руль двухколесного транспорта в костюме и на каблуках. В качестве альтернативы предлагаются гироскутер, скейтборд, электросамокат с приделанными к нему скотчем телефоном и планшетом. Также в качестве транспорта, демонстрируют колпинцы, можно использовать сапборд — разместить на нем ноутбук и встать на доску на каблуках для директора дома молодежи Татьяны Рудой не проблема.