FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
22.09.2020 18:15
1
Печать

В Колпино показали свой уровень мобильности. На работу там предлагают добираться на лошади и сапборде

Чиновники и молодежь из Колпинского района Петербурга осваивают TikTok, а заодно демонстрируют альтернативные не только автомобилю, но и велосипеду виды транспорта.

«Чище воздух, активнее день — если без авто весь день!» — под таким лозунгом в Колпинском районе отметили Всемирный день без автомобиля и Европейскую неделю мобильности. Креативом пресс-служба районной администрации поделилась с «Фонтанкой» 22 сентября. По мнению авторов идеи роликов, которые опубликованы в TikTok дома молодежи «Колпинец», добираться на работу можно не только на велосипеде, а на видео девушка села за руль двухколесного транспорта в костюме и на каблуках. В качестве альтернативы предлагаются гироскутер, скейтборд, электросамокат с приделанными к нему скотчем телефоном и планшетом. Также в качестве транспорта, демонстрируют колпинцы, можно использовать сапборд — разместить на нем ноутбук и встать на доску на каблуках для директора дома молодежи Татьяны Рудой не проблема.

@dm_kolpinets

В день без авто все способы передвижения хороши 🙃 ##самокачу ##деньбезавтомбиля ##колпино ##врекомендации

♬ оригинальный звук - dm_kolpinets

Еще вариант — лошадь. Правда решение проблемы с парковкой авторы видео не продемонстрировали.

@dm_kolpinets

Ход конём 🦄 ##самокачу ##двигаюсьбезповода ##деньбезавтомбиля ##колпино ##врекомендации

♬ оригинальный звук - dm_kolpinets

Все же более традиционную альтернативу, велосипед, утром протестировали городские чиновники и корреспондент «Фонтанки». Прогулка была легкой и приятной, но за колонной велосипедистов двигался экипаж ГИБДД. На обратном пути, уже без сопровождения, велополоса вдоль Фонтанки снова оказалась частично запаркованной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Капитан Очевидность2
Через пару месяцев пусть покажет как на сапборде или скейтборде до работы ездить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний