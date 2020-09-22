NASA собирается через 4 года отправить на Луну женщину

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства 21 сентября опубликовало обновлённый план лунной программы Artemis.

Как сообщается 21 сентября на сайте NASA, первая миссия под названием Artemis I, без астронавтов, запланирована на 2021 год. Artemis II с экипажем полетит в 2023 году. А в 2024 году на Луне должны высадиться астронавты, в том числе женщина, в рамках миссии Artemis III.

В середине 2030-х годов NASA, как уже сообщалось, намерено высадить человека на поверхность Марса. У России тоже есть такие планы.