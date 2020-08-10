«Это будет очень дорого». Рогозин заявил, что Россия сможет в течение 8–10 лет отправить человека на Марс
Россия уже в этом десятилетии получит техническую возможность отправить космонавтов на Марс, но это будет очень дорогостоящая операция. Об этом 10 августа заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Мир 24».
По его словам, технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр вокруг Луны, дойти до Марса и обеспечить посадку корабля на Марс, у России появятся в течение 8–10 лет.
«Вопрос только в том, что это будет действительно очень дорого. И если страна готова будет профинансировать эту программу и если нация скажет, что это нужно, то специалисты Роскосмоса обеспечат, я вам гарантирую, эту программу», — добавил он.
Также глава Роскосмоса заявил, что он верит во внеземную жизнь.
«Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение условий, тех, которые были созданы и на нашей планете», — сказал Рогозин.
Ранее Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что запускать на Луну автоматические космические аппараты нужно ежегодно. Это нужно, чтобы отработать технологии мягкой посадки перед отправкой пилотируемой экспедиции.