«Это будет очень дорого». Рогозин заявил, что Россия сможет в течение 8–10 лет отправить человека на Марс

Россия уже в этом десятилетии получит техническую возможность отправить космонавтов на Марс, но это будет очень дорогостоящая операция. Об этом 10 августа заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Мир 24».



По его словам, технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр вокруг Луны, дойти до Марса и обеспечить посадку корабля на Марс, у России появятся в течение 8–10 лет.



«Вопрос только в том, что это будет действительно очень дорого. И если страна готова будет профинансировать эту программу и если нация скажет, что это нужно, то специалисты Роскосмоса обеспечат, я вам гарантирую, эту программу», — добавил он.

