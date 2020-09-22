В автобусе, перевернувшемся в Хабаровском крае, пострадали 44 человека. За четырьмя «тяжёлыми» прилетел вертолёт

Все 44 пассажира автобуса, попавшего в аварию в Ульчинском районе Хабаровского края, получили травмы. Об этом 22 сентября сообщает региональный минздрав.



«По данным главного врача центральной районной больницы Ульчского района, травмы различной степени тяжести получили все пассажиры, но нужно понимать, что это и легкие царапины, ушибы, порезы, и более тяжелые травмы», — сказали в пресс-службе корреспонденту РБК.



В минздраве отметили, что госпитализация в итоге понадобилась только 13 пострадавшим. У них диагностированы ушибы, переломы и повреждения мягких тканей. Четверо находятся в тяжёлом состоянии. Для того чтобы доставить их в краевую клиническую больницу, был прислан вертолёт Центра медицины катастроф.

