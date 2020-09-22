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22.09.2020 11:15
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«Фонтанка» узнала нарядную сумму, за которую акционеру «Метростроя» предложили уладить неприятности

По информации «Фонтанки», уголовное дело по покушению на мошенничество, по которому утром 22 сентября оперативники ФСБ зашли в квартиру в апарт-отеле «Кристалл» в Репино, возбуждено в отношении бизнесмена из Азербайджана Керимова.

В деле присутствуют оперативные материалы Госбезопасности о том, что он предложил акционеру «Метростроя» Николаю Александрову прекратить уголовное дело. Но за 300 миллионов рублей. Согласитесь — это уровень.

«Фонтанка» собирает подробности этой истории. В ближайшее время наше издание расскажет много чего занимательного. Дело в том, что мы узнали, кто этот влиятельный бизнесмен Керимов. Поверьте, есть о чем собрать текст.

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Комментарии (1)

67832738
300 лямов. Ну не плохо так народ живет вокруг.
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