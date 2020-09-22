Происшествия с каршерингом: ДТП с быстрым «шашечником» на КАД попало на видео
Два происшествия с автомобилями каршерингового сервиса «Делимобиль» попали в объективы очевидцев в Петербурге за последние часы.
Читатель «Фонтанки» Александр наблюдал, как пользователь каршеринга безуспешно пытался скрыться от ДПС на Суздальском проспекте 22 сентября около 5:20. По словам читателя, водитель казался нетрезвым.
Минувшим вечером «Ниссан» той же компании гнал по внешнему кольцу КАД, обходя машины то слева, то справа, и попал в ДТП в районе Ржевского лесопарка. «Проезжал мимо где-то около 19:00. Стоят два молодых парня и улыбаются рядом с тачкой, весело, конечно, что живы и здоровы, и что тачка не своя», — рассказывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Официальной статистики ДТП с участием каршеринга нет, но в ГИБДД проблему признают. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису. Сейчас в Госдуме начали разрабатывать правила для каршеринга с прицелом на соответствующий законопроект.
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