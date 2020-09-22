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22.09.2020 07:54
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Происшествия с каршерингом: ДТП с быстрым «шашечником» на КАД попало на видео

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Два происшествия с автомобилями каршерингового сервиса «Делимобиль» попали в объективы очевидцев в Петербурге за последние часы.

Читатель «Фонтанки» Александр наблюдал, как пользователь каршеринга безуспешно пытался скрыться от ДПС на Суздальском проспекте 22 сентября около 5:20. По словам читателя, водитель казался нетрезвым.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

Минувшим вечером «Ниссан» той же компании гнал по внешнему кольцу КАД, обходя машины то слева, то справа, и попал в ДТП в районе Ржевского лесопарка. «Проезжал мимо где-то около 19:00. Стоят два молодых парня и улыбаются рядом с тачкой, весело, конечно, что живы и здоровы, и что тачка не своя», — рассказывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Официальной статистики ДТП с участием каршеринга нет, но в ГИБДД проблему признают. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису. Сейчас в Госдуме начали разрабатывать правила для каршеринга с прицелом на соответствующий законопроект.

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Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

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Комментарии (6)

Maiok
На Делимобилях одни камикадзе ездят! Нет никаких штрафов и блокировок похоже...
Michael9870
Один из заработков каршеринга, это наложения взысканий на водителей, попавших в ДТП. Ф. писАла об этом. После аварии, устанавливается сумма ущерба, авто ремонтируется у своих ремонтников по максимально завышенным ценам. Юристы компании находят причину, чтобы деньги истребовать у арендатора авто. Не советую попадать в аварию как на каршеринге, так и на другом авто.
mik70
Лучше бы он конечно руки-ноги поломал себе, чтоб только в инвалидной коляске гонять.
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