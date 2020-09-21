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21.09.2020 23:25
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Огонь в автосервисе на Возрождения локализован. Несколько расчетов уехали в части

Горящую крышу автосервиса в Кировском районе Петербурга почти потушили вечером 21 сентября. Ранг пожара снижен.

Как сообщает МЧС региона, лозализацию объявили около половины десятого вечера. Ранг пожара с 1-БИС снизили до обычной единицы. На месте работали 32 спасателя, часть из них разьехалась.

Пожар начался около восьми часов вечера в доме 42 по улице Возрождения в Автово. Там находится автосервис, горела крыша на ста «квадратах». Информация о пострадавших не поступала.

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