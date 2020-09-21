После столкновения двух автомобилей на Остоженке в Москве в больницу доставлены трое. У одной из девушек ампутирована лодыжка.

Детали аварии приводит департамент транспорта столицы. 21 сентября Infiniti, по предварительным данным, ехал на запрещающий сигнал светофора, в бок ему врезалась машина, которая выворачивала с прилегающей улицы. Infiniti отбросило на тротуар, где автомобиль сбил троих пешеходов. Мужчина в больнице с переломами ребер и травмой позвоночника, у одной из девушек сломана нога и ампутирована лодыжка. Еще у одной — перелом костей таза.

Как установили СМИ, за рулем Infiniti был начинающий певец Эллей, по паспорту — Эльмин Гулиев. Изданию «Подъем» он сказал, что уходил от удара и ехал по главной. Он готов финансово поддержать пострадавших. Отмечается, что это его третье ДТП за два года.



По некоторым данным, второй автомобиль принадлежит предпринимателю из Осетии. По неподтвержденной информации, на Mercedes наложен арест, за ним — 130 штрафов.