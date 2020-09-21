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21.09.2020 18:44
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В Москве Infiniti певца Эллея придавил на тротуаре троих. Все в тяжелом состоянии

После столкновения двух автомобилей на Остоженке в Москве в больницу доставлены трое. У одной из девушек ампутирована лодыжка.

Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы

Детали аварии приводит департамент транспорта столицы. 21 сентября Infiniti, по предварительным данным, ехал на запрещающий сигнал светофора, в бок ему врезалась машина, которая выворачивала с прилегающей улицы. Infiniti отбросило на тротуар, где автомобиль сбил троих пешеходов. Мужчина в больнице с переломами ребер и травмой позвоночника, у одной из девушек сломана нога и ампутирована лодыжка. Еще у одной — перелом костей таза.

Дептранс Москвы

Как установили СМИ, за рулем Infiniti был начинающий певец Эллей, по паспорту — Эльмин Гулиев. Изданию «Подъем» он сказал, что уходил от удара и ехал по главной. Он готов финансово поддержать пострадавших. Отмечается, что это его третье ДТП за два года.

По некоторым данным, второй автомобиль принадлежит предпринимателю из Осетии. По неподтвержденной информации, на Mercedes наложен арест, за ним — 130 штрафов.

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Комментарии (11)

spb7771250
Тварь эту малолетнюю посадить надо за такое.
kоt-obormot
Пускай соплеменника своего попросит в адвокатах побыть.
Sonata
На видео только два пешехода пострадали. Мужчина отпрыгнул.
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