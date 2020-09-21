FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 17:37
1
Печать

В столкновении автомобилей на перекрестке Просвещения и Ивана Фомина пострадал велосипедист

Два автомобиля не поделили перекресток в Выборгском районе Петербурга днем 21 сентября. А досталось стоявшему неподалеку велосипедисту.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:42 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина 24-летний парень на автомобиле Volkswagen Tiguan при повороте налево не пропустил Mitsubishi Lancer под управлением 32-летней женщины. От удара «Лансер» отбросило на велосипедиста, который стоял у края проезжей части.

В результате ДТП 25-летний велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Peshekhod
Чует мое сердце, что велосипедист с поперечного направления проехал стоп-линию и пешеходный переход на красный.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний