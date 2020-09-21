Два автомобиля не поделили перекресток в Выборгском районе Петербурга днем 21 сентября. А досталось стоявшему неподалеку велосипедисту.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:42 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина 24-летний парень на автомобиле Volkswagen Tiguan при повороте налево не пропустил Mitsubishi Lancer под управлением 32-летней женщины. От удара «Лансер» отбросило на велосипедиста, который стоял у края проезжей части.

В результате ДТП 25-летний велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.