Коэффициент распространения коронавируса в Москве достиг максимума за несколько месяцев. Петербургский показатель — ниже среднероссийского

Коэффициент распространения COVID-19 в России уже несколько дней держится на одном уровне.



«Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне предыдущего дня и составил 1,08. В Москве этот показатель вырос за сутки до 1,17 и достиг нового максимума за последние месяцы <...> Эти отметки являются самыми высокими и для страны, и для столицы с 8 мая», — сообщает 21 сентября ТАСС.



В Петербурге этот показатель держится ниже среднероссийского, однако остается выше 1. Вчера, 20 сентября, коэффициент был на отметке в 1,03, а сегодня, 21 сентября, уже 1,02.

