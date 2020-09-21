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21.09.2020 11:16
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Коэффициент распространения коронавируса в Москве достиг максимума за несколько месяцев. Петербургский показатель — ниже среднероссийского

Коэффициент распространения COVID-19 в России уже несколько дней держится на одном уровне.

«Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне предыдущего дня и составил 1,08. В Москве этот показатель вырос за сутки до 1,17 и достиг нового максимума за последние месяцы <...> Эти отметки являются самыми высокими и для страны, и для столицы с 8 мая», — сообщает 21 сентября ТАСС.

В Петербурге этот показатель держится ниже среднероссийского, однако остается выше 1. Вчера, 20 сентября, коэффициент был на отметке в 1,03, а сегодня, 21 сентября, уже 1,02.

В целом ряде регионов показатель остался выше 1, например, в Подмосковье, Нижегородской области, Воронежской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ростовской области, Иркутской области.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 6 196 случаев коронавируса, из которых 209 приходится на Петербург.

Коэффициент распространения COVID-19 используется, чтобы показать среднее число людей, которое успевает заразить один инфицированный человек.

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