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21.09.2020 10:33
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Коронавирусная статистика в Петербурге неделю не опускается ниже 200

209 новых случаев выявленного заражения новой инфекцией зафиксировано в Петербурге. Всего в России 21 сентября COVID-19 заболели 6 196 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб в понедельник.

Случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах России, кроме Ненецкого автономного округа. Первое место по ежедневному приросту занимает Москва с 915, а Петербург по этому показателю снова оказался на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе на COVID-19 проверили почти 12300 человек. Медицинское наблюдение все еще необходимо для 439 горожан. Общее число заболевших в Петербурге достигло уже 40 940.

С начала пандемии в России зафиксировали 1 109 595 случаев коронавируса. Это четвертый результат в мире после Бразилии (4,5 миллиона), Индии (5,4 миллиона) и США (6,8 миллиона). Большинству заболевших COVID-19 россиян (911 973) удалось вылечиться. Летальных случаев по стране насчитали 19 489.

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