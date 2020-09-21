Коронавирусная статистика в Петербурге неделю не опускается ниже 200

209 новых случаев выявленного заражения новой инфекцией зафиксировано в Петербурге. Всего в России 21 сентября COVID-19 заболели 6 196 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб в понедельник.

Случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах России, кроме Ненецкого автономного округа. Первое место по ежедневному приросту занимает Москва с 915, а Петербург по этому показателю снова оказался на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе на COVID-19 проверили почти 12300 человек. Медицинское наблюдение все еще необходимо для 439 горожан. Общее число заболевших в Петербурге достигло уже 40 940.