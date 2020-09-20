«Это не может длиться вечно». Билл Гейтс считает, что коронавирусная эпидемия закончится в 2022 году
Вся надежда на вакцины, а пандемия раньше 2022 года не закончится. Такую версию выдвинул основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу Fox News 20 сентября.
По оценкам миллиардера, за время пандемии уровень вакцинации упал на 14%, чем был уничтожен достигнутый за последние 20 лет прогресс. По его мнению, США должны были помогать в закупках вакцин более бедным странам.
«Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года. Если, конечно, мы будем помогать и другим странам», - добавил Гейтс.
Он считает, что эпидемия «в лучшем случае» завершится в 2022-м, но только при условии, что в следующем году в борьбе с коронавирусом будет принят глобальный подход. К его радости, технологии разработки вакцин уже существуют, деньги выделены, над лекарством работают лучшие специалисты. «Поэтому я настроен оптимистично, все это не может длиться вечно», - поделился миллиардер.
Еще до массового распространения коронавируса по всему миру Гейтс и его супруга на борьбу с ковидом в Китае и Африке пожертвовали 10 млн долларов. Речи создателя Microsoft про необходимость вакцинации спровоцировали разговоры о том, что бизнесмен хочет чипировать население планеты под видом борьбы с коронавирусом. Он пообещал этого не делать.