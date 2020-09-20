«Это не может длиться вечно». Билл Гейтс считает, что коронавирусная эпидемия закончится в 2022 году

Вся надежда на вакцины, а пандемия раньше 2022 года не закончится. Такую версию выдвинул основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу Fox News 20 сентября.



По оценкам миллиардера, за время пандемии уровень вакцинации упал на 14%, чем был уничтожен достигнутый за последние 20 лет прогресс. По его мнению, США должны были помогать в закупках вакцин более бедным странам.



«Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года. Если, конечно, мы будем помогать и другим странам», - добавил Гейтс.

