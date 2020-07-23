Все, расходимся. Билл Гейтс пообещал не чипировать россиян

Американский предприниматель опроверг конспирологические теории о том, что он хочет чипировать жителей Земли под видом вакцины от COVID-19.



«Нет, вообще нет никакой связи между этими вакцинами [от коронавируса] и этими отслеживающими штуками. Я не знаю, откуда это пошло», — заявил 23 июля Билл Гейтс в интервью телеканалу SBS.

По его словам, людям может быть непонятно, почему его фонд готов вкладывать «сотни миллионов долларов», чтобы ускорить разработку препарата от вируса. Бизнесмен заверил, что одна из ценностей фонда Билла и Мелинды Гейтс — это равный доступ к здравоохранению.