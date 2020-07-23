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23.07.2020 17:57
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Все, расходимся. Билл Гейтс пообещал не чипировать россиян

Американский предприниматель опроверг конспирологические теории о том, что он хочет чипировать жителей Земли под видом вакцины от COVID-19.

«Нет, вообще нет никакой связи между этими вакцинами [от коронавируса] и этими отслеживающими штуками. Я не знаю, откуда это пошло», — заявил 23 июля Билл Гейтс в интервью телеканалу SBS.

По его словам, людям может быть непонятно, почему его фонд готов вкладывать «сотни миллионов долларов», чтобы ускорить разработку препарата от вируса. Бизнесмен заверил, что одна из ценностей фонда Билла и Мелинды Гейтс — это равный доступ к здравоохранению.

Ранее опрос, проведенный в США, показал, что 44% сторонников Республиканской партии США и 19% демократов верят в теорию заговора про тайное желание Гейтса. В России также нашлись свои апологеты. Так, Никита Михалков в своей программе «раскрыл» проект по чипированию людей.

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Комментарии (5)

Kilrathi
А чего нас чипировать? Уже давно сами себе чипы слежения покупаем, да еще хвастаемся у кого навороченней ;) У майков со своей мобильной системой беда, но они это своими програмками под сторонние компенсируют.
ОльгаМР
Напрасно пытается оправдаться Билл Гейтс! Наш Никита Сергеевич лучше знает!
VATNIK_PATRIOT
Не знаю... Михалкову чип в жопу поставить все же не помешает. Мало ли что.
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