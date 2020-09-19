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19.09.2020 15:28
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Беглов поставил петербужцев перед выбором, предложив «морозную рябину» и «яблоки на снегу»

Александр Беглов показал варианты расцветок нового трамвая «Витязь-Ленинград» с алюминиевым кузовом, представленного на Невском заводе электрического транспорта в Петербурге. Губернатор спросил, какой из разработанных дизайнерами вариантов горожанам нравится больше. Пост с голосованием опубликован на странице градоначальника «ВКонтакте» 19 сентября.

Вариантов пять: «Тёплая осень» (жёлтый, серый и белый цвет), «Изумруд» (ярко-зелёный и белый), «Яблоки на снегу» (алый и белый), «Морозная рябина» (то же самое, но с добавлением синего), «Листопад» (зелёный, белый, фиолетовый, оранжевый и бирюзовый).

Презентация алюминиевого трамвая состоялась 17 сентября. Александр Беглов лично познакомился с новым транспортом. О том, как это было — в репортаже «Фонтанки».

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Комментарии (4)

житель города П.
Что то навеяло - про алюминиевые огурцы.. Те, что на брезентовом поле.
Nedopens
Получается, что те, кто не состоит в группе, не имеют права выбора
kоt-obormot
"Морозная рябина" - красно белый трамвай меня в школу возил, если 17 или 24 троллейбуса долго не было.
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