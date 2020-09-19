Александр Беглов показал варианты расцветок нового трамвая «Витязь-Ленинград» с алюминиевым кузовом, представленного на Невском заводе электрического транспорта в Петербурге. Губернатор спросил, какой из разработанных дизайнерами вариантов горожанам нравится больше. Пост с голосованием опубликован на странице градоначальника «ВКонтакте» 19 сентября.



Вариантов пять: «Тёплая осень» (жёлтый, серый и белый цвет), «Изумруд» (ярко-зелёный и белый), «Яблоки на снегу» (алый и белый), «Морозная рябина» (то же самое, но с добавлением синего), «Листопад» (зелёный, белый, фиолетовый, оранжевый и бирюзовый).