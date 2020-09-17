ПК «Транспортные системы» показала журналистам новую модель 17 сентября в присутствии главы города. Для создания трамвайного кузова она модернизировала собственную производственную площадку в Твери: теперь там можно обрабатывать алюминиевые профили, проводить сварочную работу, осуществлять покраску и первичную сборку трамвая (окна, кабина, полы и др.). Конечная сборка, тестовые испытания и обкатка происходят на Невском заводе электрического транспорта. Подвижной состав планируют продавать в России и отправлять на экспорт.

Производитель заявляет, что алюминий не теряет своей гибкости и сохраняет форму в течение длительного времени в отличие от стали, более устойчив к коррозии и позволяет уменьшить массу корпуса на 20–40%. Губернатор Александр Беглов отметил, что конструкция трамвая уменьшает вибрацию, а это, в свою очередь, важно для исторического центра города.



Между тем в последних крупных аукционах на закупку троллейбусов были повышенные требования к использованию алюминия в интерьере. Конкуренты считали, что техзадание прописано под конкретного производителя — в итоге ПК ТС получила контракт на 87 единиц «Адмирала 6281» почти за 2 млрд.



Линию по их конечной сборке также представили 17 сентября, раньше их везли из Твери, и первые прибыли в мае. Сборочная линия на Седова открылась в сентябре, завершить поставку планируется к ноябрю.



ПК «Транспортные системы» на 60% принадлежит ООО «Холдинг Транскомпонент», а на 40% — Феликсу Винокуру. Компания основана в 2013 году и регулярно поставляет подвижные составы в различные регионы — в том числе в Петербург. Трамваи «Варяг», «Богатырь», «Витязь», «Львенок», «Лев», троллейбус «Адмирал» — детища предприятия. Площадки ПК ТС есть в Твери, Энгельсе и в Петербурге (на территории Невского завода электрического транспорта). Вместе они позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава. Именно «Транспортные системы» исполняют два крупнейших отраслевых контракта Петербурга последних лет — по поставке трамваев и троллейбусов — примерно по 2 млрд рублей каждый.

