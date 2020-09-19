В Екатеринбурге владельца модного бренда нетрадиционной ориентации избили «из-за внешнего вида»
Владельца уральского модного бренда одежды Андрея Аллегрова и его друзей, представителей ЛГБТ, избили в Екатеринбурге «из-за внешнего вида». Об этом сам Аллегров сообщил 19 сентября в Instagram своего бренда.
Неизвестные их атаковали на выходе из ресторана «Маккерони» накануне вечером. Как уверяет Аллегров, поводом для нападения стала «ненависть к представителям ЛГБТ». Нападавший угрожал им убийством и избивал ногами. Медики позже подтвердили, что у Аллегрова сломан нос. Кроме того, у него и его друзей похитили часы и сотовые телефоны. Заявление в полицию написано, Аллегров уверяет, что личность нападавшего уже установлена.