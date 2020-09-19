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19.09.2020 15:14
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В Екатеринбурге владельца модного бренда нетрадиционной ориентации избили «из-за внешнего вида»

Владельца уральского модного бренда одежды Андрея Аллегрова и его друзей, представителей ЛГБТ, избили в Екатеринбурге «из-за внешнего вида». Об этом сам Аллегров сообщил 19 сентября в Instagram своего бренда.

Фото: скриншот сторис в instagram / clothesbyunique
Фото: скриншот сторис в instagram / clothesbyunique

Неизвестные их атаковали на выходе из ресторана «Маккерони» накануне вечером. Как уверяет Аллегров, поводом для нападения стала «ненависть к представителям ЛГБТ». Нападавший угрожал им убийством и избивал ногами. Медики позже подтвердили, что у Аллегрова сломан нос. Кроме того, у него и его друзей похитили часы и сотовые телефоны. Заявление в полицию написано, Аллегров уверяет, что личность нападавшего уже установлена.

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Комментарии (5)

-4°
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Макс Никольский
бренд настолько "модный", что яндекс не знает про него ничего, кроме того, что его владелец наконец-то получил по морде. Заслуженно, полагаю...
bluxer
Урал он такой. Ходите в кепках и трениках.
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