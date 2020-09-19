ТАСС: Александр Кержаков станет главным тренером «Томи» на следующей неделе

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков согласился стать главным тренером «Томи». Как сообщает ТАСС в субботу, 19 сентября, к своим новым обязанностям 37-летний специалист приступит в середине следующей недели.



Первый матч в качестве главного тренера «Томи» Кержаков должен провести 27 сентября против «Шинника». До прибытия бывшего зенитовца в Томск обязанности главного тренера будет исполнять Виктор Себелев.



С предыдущим главным тренером, Василием Баскаковым, «Томь» рассталась 7 сентября. После девяти туров чемпионата Футбольной национальной лиги «Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

