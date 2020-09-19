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19.09.2020 13:49
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ТАСС: Александр Кержаков станет главным тренером «Томи» на следующей неделе

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков согласился стать главным тренером «Томи». Как сообщает ТАСС в субботу, 19 сентября, к своим новым обязанностям 37-летний специалист приступит в середине следующей недели.

Первый матч в качестве главного тренера «Томи» Кержаков должен провести 27 сентября против «Шинника». До прибытия бывшего зенитовца в Томск обязанности главного тренера будет исполнять Виктор Себелев.

С предыдущим главным тренером, Василием Баскаковым, «Томь» рассталась 7 сентября. После девяти туров чемпионата Футбольной национальной лиги «Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Кержакова одобрил лично губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В настоящее время Кержаков возглавляет юношескую сборную России (U-19). Он поступил в Академию тренерского мастерства при РФС для получения тренерской лицензии категории Pro.

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