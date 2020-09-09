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09.09.2020 14:15
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Кержаков станет главным тренером «Томи». Губернатору Томской области он нравится

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков ведет переговоры с клубом ФНЛ «Томь» по поводу работы главным тренером. Об этом в среду, 9 сентября, пишет «Спорт-Экспресс».

«Мы находимся в стадии переговоров, большего пока сказать не могу», — заявил сам Кержаков.

Информацию о переговорах также подтвердил губернатор Томской области, президент «Томи» Сергей Жвачкин.

«Сегодня его мечта — стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи», — цитирует Жвачкина сайт администрации Томской области.

В настоящее время Кержаков возглавляет юношескую сборную России (U-19). Ранее он поступил в Академию тренерского мастерства при РФС для получения тренерской лицензии категории Pro.

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Комментарии (3)

ЦВБП
Тяжело футболистам будет с тренером Крежаковым ...
Применит к ним своё "бил, бью и буду бить"
SlawaPiter
Ну этот алкоголик натренирует...
hal9000
Мечтать быть тренером это как то инфантильно..это очень нервная тяжелая и низкооплачиваемая работа частенько не благодарная..мечтать можно например быть футболистом у хорошего тренера и в хорошо спонсируемой команде..когда можно нифига не делать особо и при этом бабки сыпятся тачки телки..а выиграл сезон еще больше бабок телок тачек..))
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