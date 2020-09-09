Кержаков станет главным тренером «Томи». Губернатору Томской области он нравится
Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков ведет переговоры с клубом ФНЛ «Томь» по поводу работы главным тренером. Об этом в среду, 9 сентября, пишет «Спорт-Экспресс».
«Мы находимся в стадии переговоров, большего пока сказать не могу», — заявил сам Кержаков.
Информацию о переговорах также подтвердил губернатор Томской области, президент «Томи» Сергей Жвачкин.
«Сегодня его мечта — стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи», — цитирует Жвачкина сайт администрации Томской области.
В настоящее время Кержаков возглавляет юношескую сборную России (U-19). Ранее он поступил в Академию тренерского мастерства при РФС для получения тренерской лицензии категории Pro.