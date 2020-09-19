«Грайворон» вышел в Черное море на испытания крылатых ракет «Калибр»

Малый ракетный корабль «Грайворон» совершил первый выход в Черное море для прохождения заводских ходовых испытаний. Об этом 19 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
«В ходе выполнения плана заводских ходовых испытаний на корабле проверяется работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля», - пояснили в Минобороны.
Отметим, «Грайворон» станет четвертым малым ракетным кораблем с крылатыми ракетами «Калибр» на Черноморском флоте. Ракеты разработаны ОКБ «Новатор» и АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"», предназначены для поражения морских и береговых целей.
«Грайворон» является многоцелевым кораблем модернизированной серии «Буян-М», который оснащен «современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения».