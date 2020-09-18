Сотрудница ФБК, общения с которой ищет российская полиция, рассказала о здоровье Навального

Алексей Навальный далёк от полного выздоровления, но достаточно поправился для того, чтобы начать знакомство с информационной повесткой. Об этом 18 сентября сообщила глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих. По словам Певчих, она периодически навещает Навального в берлинской клинике «Шарите». «Он, безусловно, понимает, что происходит. Но любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба. Я думаю, это еще займет какое-то время, чтобы даже самой светлой головой это осознать, не говоря уж о том, чтобы перечитать новости за такое количество дней. Он это делает, и я надеюсь, что в ближайшее время он вернется в свое нормальное состояние», — рассказала сотрудница ФБК в интервью «Би-би-си».

Певчих подтвердила предположение российской полиции о том, что из Омска она вылетела в Германию. В Берлин её доставил тот же борт, который перевозил Алексея Навального. В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается доследственной проверкой по факту госпитализации оппозиционера, сообщали, что так и не смогли связаться с Певчих, которая своим отъездом «уклонилась от дачи показаний». Мария Певчих сопровождала оппозиционера в командировке в Омск, но в Москву он улетел без неё. Глава отдела расследований ФБК была одной из тех, кто забрал из номера гостиницы бутылки из-под воды, на одной из которых немецкие специалисты впоследствии нашли следы вещества из группы «Новичок». «Здоровые люди не попадают в кому просто так, у него нет диабета, у него нет никаких заболеваний, которые могли бы привести к этому. Нам было понятно, что что-то сильно не так. И естественно, это Россия», — говорит Певчих, объясняя, что вернуться в гостиницу было абсолютно очевидным решением.