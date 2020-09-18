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18.09.2020 21:55
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Непогода мобилизовала службы Петербурга. Режим повышенной готовности продлится до субботы

Пятница для городских служб Петербурга проходит в режиме повышенной готовности, к выходным разрешено выдохнуть. Синоптики ожидают, что возможный шторм стихнет до просто крепкого ветра.

Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Александр Беглов, режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) действует в Петербурге с полуночи 18 сентября и до полудня субботы, 19-го.

Накануне городское МЧС, ознакомившись с прогнозами синоптиков, предупредило, что в Северной столицы будет бушевать ветер, ночью и утром в некоторых районах — с порывами до 23 метров в секунду.

В соседней Финляндии ураган «Айла» как раз разносил всё на своём пути и двигался в сторону Петербурга. Ночью спасатели разбирались с упавшими деревьями и угрожающими крышами. В субботу, как ожидается, ветер поутихнет, но более комфортной погода едва ли станет. Синоптики ждут порывы до 15 метров в секунду.

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