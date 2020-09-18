Непогода мобилизовала службы Петербурга. Режим повышенной готовности продлится до субботы
Пятница для городских служб Петербурга проходит в режиме повышенной готовности, к выходным разрешено выдохнуть. Синоптики ожидают, что возможный шторм стихнет до просто крепкого ветра.
Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Александр Беглов, режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) действует в Петербурге с полуночи 18 сентября и до полудня субботы, 19-го.
Накануне городское МЧС, ознакомившись с прогнозами синоптиков, предупредило, что в Северной столицы будет бушевать ветер, ночью и утром в некоторых районах — с порывами до 23 метров в секунду.
В соседней Финляндии ураган «Айла» как раз разносил всё на своём пути и двигался в сторону Петербурга. Ночью спасатели разбирались с упавшими деревьями и угрожающими крышами. В субботу, как ожидается, ветер поутихнет, но более комфортной погода едва ли станет. Синоптики ждут порывы до 15 метров в секунду.