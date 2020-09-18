Франция объявила об антирекорде заболевших COVID-19 за сутки, количество инфицированных коронавирусом возросло на 13 215 человек, данные распространило мониторинговое агентство Santé Publique France, действующее при Минздраве.

Общее число инфицированных достигло 428 598. В стране насчитывается 974 очага заболевания, при этом за минувшие сутки возникли 93 новых. В домах для престарелых выявлены 153 очага заражения.

Из-за заражения коронавирусом во Франции умерли 31 249 человек, при этом в больницах зарегистрировано 20 689 летальных исходов. За последние сутки умерли 123 больных.