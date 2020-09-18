30 человек в розыске нашли за два дня сотрудники УФСИН и полиции. Одного не спас ночной образ жизни и «квартира» в лифтовой нише

200 адресов проверили за два дня сотрудники регионального ФСИН в поисках беглецов от закона. «Улов» оказался солидным — 30 человек переместились из квартир в отделы полиции.



Как сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и области 18 сентября, усиленно искали беглецов 16 и 17 сентября во время оперативно-профилактической операции «Розыск».



Сначала сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН совместно с региональным УМВД устанавливали адреса, в которых могли бы скрываться находящиеся в розыске: изучали список связей и круг общения граждан, проводили поиски через родственников и знакомых, обращали внимание на детали, не заметные на первый взгляд для неспециалистов

