30 человек в розыске нашли за два дня сотрудники УФСИН и полиции. Одного не спас ночной образ жизни и «квартира» в лифтовой нише
200 адресов проверили за два дня сотрудники регионального ФСИН в поисках беглецов от закона. «Улов» оказался солидным — 30 человек переместились из квартир в отделы полиции.
Как сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и области 18 сентября, усиленно искали беглецов 16 и 17 сентября во время оперативно-профилактической операции «Розыск».
Сначала сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН совместно с региональным УМВД устанавливали адреса, в которых могли бы скрываться находящиеся в розыске: изучали список связей и круг общения граждан, проводили поиски через родственников и знакомых, обращали внимание на детали, не заметные на первый взгляд для неспециалистов
А затем силами около 150 сотрудников ведомства проверили эти 200 адресов. Там нашли 32 человека, находящихся в розыске. Все они были доставлены в отделы полиции.
Одного из беглецов нашли в жилом доме. Он втайне от жильцов оборудовал себе помещение в лифтовой нише и вел скрытный образ жизни. Мужчина выходил из своего убежища только ночью, чтобы никто из жителей дома его не увидел. Другому мужчине сотрудники отдела розыска позвонили, и он сообщил им, что находится в Москве, и был удивлен, когда через несколько минут его задержали.