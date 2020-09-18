Врач из Нью-Йорка презентует сборник рассказов о коронавирусных буднях

Потомственный медик Евгений Пинелис написал тексты о жизни Нью-Йорка во время эпидемии COVID-19. Его книга «Всё ничего» вышла этим летом, а 24 сентября в 18:00 он в прямом эфире расскажет о ней подробнее. Встреча пройдёт онлайн, в аккаунте «Буквоеда» в Инстаграме (@bookvoedofficial). (16+)

Евгений Пинелис родился в Москве в семье врачей, а после учебы в медуниверситете уехал в США исследовать вакцину от малярии. Последние десять лет работает пульмонологом-реаниматологом и весной этого года оказался в авангарде борьбы с коронавирусом.



Все это время он писал дневники, чтобы, по его собственному признанию, справиться с напряжением на работе. Они обрели популярность на Фейсбуке, и вскоре родилась идея создания книги.

«Работа над книгой поддерживала меня в эти достаточно безумные дни и превратилась в своего рода психотерапию. Весь медицинский персонал города переживал далеко не лучшие с точки зрения психологии и морали времена, и я счастлив, что смог найти свое спасение от ужаса, происходящего в больнице», — признался Пинелис.



обложка книги Фото: ast.ru

В сборник «Всё ничего» вошли и тексты докоронавирусных времен — другие эпизоды из врачебной практики, зарисовки нью-йоркской жизни. Да и в рассказах периода пандемии Пинелис пишет не только о средствах защиты, хрипящих пациентах и постоянной усталости. Он делает экскурсы в историю города, вспоминает о туристических поездках, делится подробностями о семье.

В русской литературе достаточно писателей-врачей, и современная литература не исключение. Вслед за Антоном Чеховым и Михаилом Булгаковым пришли Алексей Моторов и Александр Стесин, а теперь и Евгений Пинелис. Все они пишут словно с улыбкой на устах, хотя чаще всего — про страшные вещи.



Гонорар и сборы от книги Евгений Пинелис планирует передать благотворительному фонду «Нужна помощь».

Задать Пинелису вопросы как о профессиональной, так и о писательской деятельности можно будет онлайн 24 сентября, в 18:00.

Елена Васильева

