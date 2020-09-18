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18.09.2020 12:47
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Не соответствует заявленной тематике. Петербургского активиста оштрафовали за баннер про режим на митинге в честь Немцова

Суд в Петербурге счел нарушением баннер про конституционный режим на митинге у «Горьковской» в феврале этого года. Текст по смыслу не вписывался в рамки согласованного.

О решении Петроградского районного суда 18 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов. К ответственности за нарушение правил проведения митинга привлекли участника шествия на акции памяти Бориса Немцова. Дмитрий Скурихин 29 февраля этого года был на согласованном протестном мероприятии, но баннер при нем был не про убитого политика. Он выражал свое «нет» режиму, упомянув фамилию президента. Суд решил, что надпись не соответствовала заявленной тематике и оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей. Сам он на заседание не пришел, а его защитник полагал, что состава нарушения нет.

Кроме Скурихина на акции памяти у «Горьковской» были задержаны еще несколько человек. На такую же сумму в начале сентября оштрафован был Ренат Нуруллин. Он держал плакат в поддержку репрессированных, к которым отнес и фигурантов дела о террористической и запрещённой организации «Сеть».

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