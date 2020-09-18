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18.09.2020 09:14
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У двоих управленцев из структур «Газпрома» в Петербурге угнали дорогие машины. Обе зарегистрированы на жен

Genesis в Приморском районе и KIA в Красногвардейском угнали у сотрудников «Газпрома» в Петербурге. Один был припаркован возле дома, другой оставили на несколько часов.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 сентября, 32-летний начальник одного из управлений компании обратился в полицию накануне рано утром. Во дворе дома по Ушаковской набережной не хватало машины, которая зарегистрирована на его супругу. Ущерб за пропавший Genesis мужчина оценил в 2,2 млн рублей.

У еще одного управленца «Газпрома» машину угнали на Республиканской улице посреди дня. KIA пропала в период с 12.30 до трех часов дня, по камерам ее проследили до улицы Дыбенко. Купленный год назад автомобиль также зарегистрирован на супругу мужчины, ущерб оценен в 2,7 млн рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье о краже.

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Комментарии (8)

Serg_I
Перевели бы на газовое топливо машины, хрен бы угонщики их завели...
Fjfef
Да всё ОК. У кого-то сбылись мечты
Вася ПУПКИН
Написано же зарегистрированные на жён. Они тоже прячут доходы и имущество.
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