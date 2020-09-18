У двоих управленцев из структур «Газпрома» в Петербурге угнали дорогие машины. Обе зарегистрированы на жен

Genesis в Приморском районе и KIA в Красногвардейском угнали у сотрудников «Газпрома» в Петербурге. Один был припаркован возле дома, другой оставили на несколько часов.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 сентября, 32-летний начальник одного из управлений компании обратился в полицию накануне рано утром. Во дворе дома по Ушаковской набережной не хватало машины, которая зарегистрирована на его супругу. Ущерб за пропавший Genesis мужчина оценил в 2,2 млн рублей.