У двоих управленцев из структур «Газпрома» в Петербурге угнали дорогие машины. Обе зарегистрированы на жен
Genesis в Приморском районе и KIA в Красногвардейском угнали у сотрудников «Газпрома» в Петербурге. Один был припаркован возле дома, другой оставили на несколько часов.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 сентября, 32-летний начальник одного из управлений компании обратился в полицию накануне рано утром. Во дворе дома по Ушаковской набережной не хватало машины, которая зарегистрирована на его супругу. Ущерб за пропавший Genesis мужчина оценил в 2,2 млн рублей.
У еще одного управленца «Газпрома» машину угнали на Республиканской улице посреди дня. KIA пропала в период с 12.30 до трех часов дня, по камерам ее проследили до улицы Дыбенко. Купленный год назад автомобиль также зарегистрирован на супругу мужчины, ущерб оценен в 2,7 млн рублей.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье о краже.