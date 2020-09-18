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18.09.2020 00:46
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Бубка поздравил Дюплантиса, побившего его мировой рекорд

Председатель Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Армана Дюплантиса с установлением мирового рекорда в прыжках с шестом. Швед на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме преодолел планку на отметке 6,15, побив рекорд самого Бубки, державшийся с 1994 года.

«Поздравляю Армана Дюплантиса, побившего мой рекорд! Потрясающий результат! Рад за него и его родителей. Они замечательные люди. И я рад за легкую атлетику и спорт в целом, что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего наилучшего и вперед к новым вершинам!» — написал Бубка в Twitter.

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