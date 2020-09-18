Глава МВД Украины ответил Лукашенко на готовность усилить границы: «Попейте водички и поищите бревно в своём глазу»

Свой ответ Минску глава МВД Украины опубликовал в Facebook 17 сентября. Аваков напомнил, что украинцы — друзья белорусов, а власти Киева желают только мира и процветания соседней республике и не вмешиваются в её дела. Заявления Лукашенко министр назвал чушью и манипуляцией, предположив, что тексты, вероятно, пришли из Москвы.

Решение Белоруссии закрыть западные границы и усилить погранзону с Украиной раскритиковал украинский министр внутренних дел Арсен Аваков. Призывы Александра Лукашенко к гражданам соседних стран он счёл манипуляцией.

«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что — попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь», — рекомендует Аваков. — «Не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу».

Александр Лукашенко, выступая на форуме в Минске, обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом «остановить своих безумных политиков» и не дать развязаться войне. «Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», — цитирует его БелТА.

Президент объявил, что Белоруссия закрывает границы с Польшей и Литвой и усиливает границу с Украиной. Как это будет действовать на практике, пока неясно. В МИД Польши заявили, что со своей стороны пропуск граждан и транспорт осуществляют штатно.