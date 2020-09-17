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17.09.2020 23:48
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Два Ту-142 11 часов летали над Атлантикой

Два противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет длительностью 11 часов над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, сообщила пресс-служба флота.

"Семнадцатого сентября два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана", - говорится в сообщении Северного флота.

Отмечается, что длительность полета составила более 11 часов, а протяженность маршрута – около 10 тысяч километров.

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