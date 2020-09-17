Минздрав РФ одобрил амбулаторное использование двух препаратов от коронавируса

Минздрав России разрешил амбулаторное использование двух российских препаратов от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства 17 сентября.



«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) ‘’фавипиравир’’, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до внесения изменений лекарства могли применяться исключительно при лечении в стационаре.