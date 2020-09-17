Адвокаты Тесака считают, что его признания в убийствах — последствия трёх месяцев пыток в Красноярске

Адвокаты семьи Марцинкевич не верят версии о самоубийстве и будут добиваться возбуждения уголовного дела по 105-й статье УК РФ.

«Защите не известно о добровольном признании Марцинкевичем вины в убийствах. Это по меньшей мере было бы неразумно с его стороны. Но такие признания в теории могли быть им сделаны после трех месяцев пыток в Красноярске, где его, по его собственным словам, пытали, принуждая к признаниям», — цитирует защитника ТАСС .

Защита Максима Марцинкевича, известного как Тесак, полагает, что он мог признаться в убийствах под пытками. Об этом сообщил адвокат Иван Сидоров.

«Из оглашенных данных у нас складывается убеждение, что Марцинкевич был убит. Мы намерены добиваться возбуждения дела по этой статье», — сказал Сидоров.



По его мнению, попадание в камеру к Тесаку лезвия и шнурка не могло быть случайностью. Об этом должна была знать охрана пересыльной тюрьмы.



«Попадание в камеру лезвия, которое легко обнаруживается при прохождении через металлодетектор, практически исключено. Кроме того, на фотографии видно, что у Марцинкевича в уши вставлены беруши. Поэтому мы предполагаем, что он мог быть убит во сне и будем просить Следственный комитет возбудить по этому факту уголовное дело», — заявил Сидоров.



В четверг представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что незадолго до смерти Марцинкевич сознался в нескольких убийствах в 2007 году. По мнению СК, вероятное увеличение срока заключения и могло стать мотивом.



Адвокат Алексей Михальчик, который также представляет интересы семьи Максима Марцинкевича, тоже озвучил вопросы к СК.



«Мы с самого начала сказали, что пытки, под которыми выбивались показания, и стали причиной его смерти. Поэтому мне кажется очень странным, что Следственный комитет решил пачкаться в этой истории и заявлять о своей осведомленности. В этом отношении я бы рекомендовал представителю СК, которая должна быть юристом, вспомнить о базовом принципе презумпции невиновности и о том, что, чтобы говорить о его причастности к преступлениям, нужны судебный процесс и следствие», — заявил он РБК, добавив, что «признание» в убийствах было сделано не в присутствии адвокатов.

