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17.09.2020 16:51
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Адвокаты Тесака считают, что его признания в убийствах — последствия трёх месяцев пыток в Красноярске

Защита Максима Марцинкевича, известного как Тесак, полагает, что он мог признаться в убийствах под пытками. Об этом сообщил адвокат Иван Сидоров.

«Защите не известно о добровольном признании Марцинкевичем вины в убийствах. Это по меньшей мере было бы неразумно с его стороны. Но такие признания в теории могли быть им сделаны после трех месяцев пыток в Красноярске, где его, по его собственным словам, пытали, принуждая к признаниям», — цитирует защитника ТАСС.

Адвокаты семьи Марцинкевич не верят версии о самоубийстве и будут добиваться возбуждения уголовного дела по 105-й статье УК РФ.

«Из оглашенных данных у нас складывается убеждение, что Марцинкевич был убит. Мы намерены добиваться возбуждения дела по этой статье», — сказал Сидоров.

По его мнению, попадание в камеру к Тесаку лезвия и шнурка не могло быть случайностью. Об этом должна была знать охрана пересыльной тюрьмы.

«Попадание в камеру лезвия, которое легко обнаруживается при прохождении через металлодетектор, практически исключено. Кроме того, на фотографии видно, что у Марцинкевича в уши вставлены беруши. Поэтому мы предполагаем, что он мог быть убит во сне и будем просить Следственный комитет возбудить по этому факту уголовное дело», — заявил Сидоров.

В четверг представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что незадолго до смерти Марцинкевич сознался в нескольких убийствах в 2007 году. По мнению СК, вероятное увеличение срока заключения и могло стать мотивом.

Адвокат Алексей Михальчик, который также представляет интересы семьи Максима Марцинкевича, тоже озвучил вопросы к СК.

«Мы с самого начала сказали, что пытки, под которыми выбивались показания, и стали причиной его смерти. Поэтому мне кажется очень странным, что Следственный комитет решил пачкаться в этой истории и заявлять о своей осведомленности. В этом отношении я бы рекомендовал представителю СК, которая должна быть юристом, вспомнить о базовом принципе презумпции невиновности и о том, что, чтобы говорить о его причастности к преступлениям, нужны судебный процесс и следствие», — заявил он РБК, добавив, что «признание» в убийствах было сделано не в присутствии адвокатов.

«Я бы хотел, чтобы представитель СК объяснила отсутствие адвокатов при такого рода признаниях, который обязателен по закону, и рассказала о материальных свидетельствах совершения преступлений. Таких дел мы видели массу, и у меня вызывает сомнения, что кто-то смог бы пройти красноярские лагеря, не взяв на себя парочку убийств», — сказал Михальчик.

Тело Марцинкевича было обнаружено в камере в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в сети появился написанный Тесаком текст, в котором он говорит что если с ним что-то случится, то значит ему в этом кто-то помог. По данным СК, эта записка была написана в 2014 году. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014-м годах.

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Комментарии (2)

dragvs
Понятное дело что убийство, к гадалке ходить не надо. Готовы ли представители СК на себе испытать систему колоний в будущем это вопрос.
lamer
Ехал как-то в Сапсане. Воспользовался берушами из пакетика. Ну и заснул. Вот как-то странно, что доехал живой и необескровленный. Какая связь берушей в ушах и самоубивства. Эт они в нос еще не смотрели, туда тоже тампоны прозекторы вставляют.
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