Перед смертью Тесак сознался в нескольких убийствах. На него указали из колонии под Красноярском

Минимум в двух двойных убийствах накануне смерти признался националист Максим Марцинкевич, более известный по кличке Тесак. Показания на него дал заключенный в Красноярском крае. О том, что предшествовало смерти Тесака, 17 сентября в интервью «Комсомольской правде» рассказала представитель Следкома Светлана Петренко. Она отметила, что на данном этапе следствие не сомневается, что это было самоубийство, но окончательно подтвердить факт суицида должна экспертиза. Действиям сотрудников изолятора в Челябинской области, где и нашли тело Марцинкевича, будет дана оценка, пока уголовных дел по факту смерти националиста не возбуждено.

По словам Петренко, осужденному за разбой и хулиганство на 10 лет Марцинкевичу, при хорошем поведении и по его расчетам, оставалось сидеть около двух лет. Но разделяющий его националистические взгляды заключенный в Красноярской колонии дал показания, в которых заявил что Тесак причастен к двойному убийству в Москве в 2007 году. Отпираться Марцинкевич якобы не стал и подтвердил, что убивал. Он также рассказал о другом двойном убийстве приезжих, о котором ранее следствию известно не было, и сказал где закопаны тела. Именно для проверки показаний и следственных действий на месте его и этапировали в Москву. Останки были найдены. «Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов <...> Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания. Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало», - добавила Петренко.