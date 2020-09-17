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17.09.2020 16:35
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Подвергшийся пыткам ФСБ петербуржец получил 3 года колонии за слежку за женой и унижение ее любовника

В Петербурге обвинительным приговором закончилось дело предпринимателя Игоря Саликова, учинившего самосуд над любовником жены. Ранее Саликова по-своему наказал оперативник ФСБ, воткнув в него карабин.

Саликов получил 3 года 1 месяц общего режима, сообщает 17 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он признан виновным в неправомерном доступе к информации и сексуальном насилии. Потерпевшими по этим эпизодам проходили бывшая жена Саликова, переписку которой он три года терпеливо читал с помощью шпионского ПО, и ухажер женщины, по совместительству помощник следователя Следственного комитета. Молодого человека коварно выманили на свидание с подставной красавицей, и Саликов организовал его сексуально-нравственное унижение.

Подставная красавица Ирина Кузнецова получила три года условно, установщик шпионского ПО Климентий Цай — 11 месяцев колонии-поселения. Дело Приморский районный суд Петербурга в закрытом режиме рассматривал больше года.

После случая с помощником следователя сотрудники СК и ФСБ провели обыск в особняке Саликова. Оперативник контрразведки Илья Кирсанов подверг предпринимателя допросу с пристрастием, воткнув в задний проход карабин «Тигр» и разорвав внутренние органы. За пытку Кирсанов в сентябре 2019 года приговорен к четырем годам колонии.

© Фонтанка.Ру

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